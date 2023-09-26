Громадяни Сполучених Штатів Америки мають чітко знати, чому подальша підтримка України відповідає їхнім національним інтересам.
Таку думку висловив колишній посол Штатів в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст, пише Голос Америки. "Єдине, чого вкрай потребує Україна, і що ми продовжуємо відмовлятися надати - це чітке проголошення наших стратегічних цілей.Я маю на увазі, що це безглузде порожнє "стільки, скільки потрібно" не означає абсолютно нічого", - сказав він.
Гербст впевнений, що у разі оголошення чіткої мети Штатів, затримок та дискусій навколо фінансової допомоги українській армії не виникало б. Тому Джо Байдену треба записати відеозвернення до американців, у якому він пояснив би, чому перемога України відповідає інтересам США.
За його словами, Росія хоче підірвати НАТО та змінити форму міжнародного порядку, а це коштуватитиме Штатам "грошей та життів". Натомість допомога Україні здійснюється на рівні 3-3,5% оборонного бюджету США. Крім того, за перебігом війни та реакцією Заходу уважно слідкує Китай.
Допомога Україні від США: що відомо
У лютому цього року Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки повідомили, що з початку повномасштабної війни вони надали Україні допомогу на суму близько 50 мільярдів доларів.
Президент США Джо Байден заявляв, що вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.