14 млрд доларів із загальної суми було надано на підтримку економічної стійкості України.

Від початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни допомога США Україні у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки сягнула близько 50 млрд доларів. Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Єллен, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

"Від самого початку цієї неспровокованої агресії Сполучені Штати стали одним із найбільших донорів, які на двосторонньому рівні підтримували стійкість України. Нині ми можемо сказати, що у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки ми надали вже близько 50 млрд доларів на підтримку країни", – сказала вона під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Єллен додала, що з цієї суми 14 млрд доларів надано на підтримку економічної стійкості України.

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"Ми вітаємо ті зусилля, яких докладає президент Зеленський, щоб забезпечити підзвітність та ефективне управління тими фінансовими ресурсами, які ви отримуєте від донорів, щоб міжнародна підтримка, яка надходить до країни, була прозорою, і ми всі знали, куди витрачаються кошти", – зазначила міністр фінансів США.

Допомога Україні: останні новини

Окрім військової допомоги, Україна також отримує фінансову. Йдеться як про гранти, так і про фінансування різних проектів.

26 лютого стало відомо, що Королівство Саудівська Аравія виділить Україні пакет допомоги вартістю 400 мільйонів доларів. За даними голови Офісу президента Андрія Єрмака, ці гроші розподілять на два напрямки: країна надасть гуманітарну допомогу на 100 млн доларів та нафтопродуктів на 300 млн доларів.

Про додаткове грантове фінансування для України днями оголосила і група Світового банку. Йдеться про допомогу на суму 2,5 мільярда доларів.

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