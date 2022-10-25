Вона заявила, що Штати ніколи не давали карт-бланш Україні.

США продовжать підтримувати Україну, навіть якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах у листопаді.

Про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, пише CNN.

"Підтримка України є двопартійною, двопалатною, тобто в Палаті Представників і в Сенаті, і вона починається в Білому домі з нашого президента", - заявила Пелосі.

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Також вона підтвердила прихильність Штатів Україні в боротьбі з російською агресією і підкреслила, що Іран робить велику помилку, надаючи допомогу Росії.

"Хтось зробив заяву:"Ми не даємо Україні карт-бланш". Ми ніколи не давали карт-бланш Україні. Таким чином висновок, який можна зробити з цього, полягає в тому, що ми не будемо надавати їм допомогу. Це неправда. І те, що був виставлений карт-бланш, це неправда. Це дуже чесні відносини в ім'я демократії і свободи в усьому світі", - додала Пелосі.

Можлива зміна підходу до допомоги Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні.

За його словами, Укріна дуже важлива, але США не повинні виписувати їй "необмежені чеки".

Маккарті може зайняти пост спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на виборах,

Також про внутрішній розкол в Республіканській партії щодо тривалості допомоги Україні писав Politico.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив стурбованість цими заявами.

"Я не розумію їхньої загрози, що вони можуть бути змушені припинити фінансувати українців у війні проти жорсткого диктатора", - сказав Байден журналістам.

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