Республіканські політики все частіше висловлюються за використання коштів, що виділяються нашій країні, для вирішення внутрішніх проблем Штатів.

У Конгресі Сполучених Штатів Америки зростає кількість противників регулярної військової допомоги Україні на тлі проміжних виборів. Серед республіканців все частіше звучать заяви, що гроші, які виділяються нашій країні, краще витратити на боротьбу з Китаєм і вирішення внутрішніх проблем.

Такою інформацією у своєму матеріалі поділився портал The Wall Street Journal.

Постійний потік військової допомоги Україні втрачає популярність серед республіканців. Політики шукають виправдання закордонним розтратам, поки в США спостерігаються власні проблеми, наприклад, висока інфляція і економічний спад. Подібна риторика може посилиться, якщо Республіканська партія отримає більшість місць в Палаті представників в результаті проміжних виборів.

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Голосування за допомогу Україні після повномасштабного російського вторгнення пройшло за переважної підтримки двох політичних сил у США. Але нещодавно Стів Скаліз і Еліз Стефанік, які займають друге і третє місце в рейтингу республіканців, відмовилися публічно заявляти про продовження підтримки нашої країни в разі перемоги своєї партії.

"Є багато членів [партії], які хочуть бачити більше підзвітності в Міністерстві оборони і більше уваги до загроз, які існують. Китай дуже активно нарощує військово-морський флот, а наш військово-морський флот зараз знаходиться в занепаді", — сказав Скаліз.

До кінця місяця Конгрес повинен прийняти законопроект про тимчасове фінансування. У ньому закладено $13,7 мільярда для допомоги Україні. Очікується, що законопроект буде прийнятий, але ось подальші запити нашої держави до США можуть зіткнутися з вагомим опором.

Представник Комітету з питань збройних сил Палати представників Рубен Гальєго повідомив, що республіканці здатні застосувати правило підтримки більшості. Воно використовувалося попередніми спікерами Палати і вимагає згоди переважного числа членів партії для винесення будь-якого законопроекту на голосування. В цьому випадку виділяти нову допомогу нашій країні стане набагато складніше.

Підтримка України Сполученими Штатами Америки

З моменту повномасштабного вторгнення Росії США стали головним партнером нашої держави. Згідно з недавньою заявою президента Джо Байдена, для допомоги Україні вже виділили понад $25 мільярдів.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на зустрічі країн "Великої сімки" повідомила, що Україна повинна перемогти у війні, а Росію необхідно справедливо покарати.

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