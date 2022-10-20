Помічники Білого дому заявили, що Київ добре знає про таку можливість.

Внутрішній розкол у Республіканській партії щодо того, як довго американська допомога має надходити в Україну, може завадити фінансуванню після того, як республіканці, ймовірно, отримають більшість в Конгресі.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

В Республіканській партії США спостерігається розкол з приводу того, як довго країна має допомагати Україні. Нещодавні опитування також показали, що частка республіканців, що вважають допомогу надмірною, зросла з 9% до третити. Це відбувається за кілька тижнів до проміжних виборів, під час яких республіканці можуть отримати більшість в Конгресі.

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Нині формуються два табори. Один очолює Кевін Маккарті, який може стати спікером Палати представників від Республіканської партії наступного року. Цього тижні він запропонував припинити фінансування США для боротьби України з Росією.

Другий очолює лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, який продовжує підтримувати додаткову допомогу Україні.

Пропозиція Маккарті зустріла обережну критику з боку його однопартійців. Зокрема, докори у бік республіканців пролунали від колишнього віце-президента Майка Пенса. Водночас консерватори, як-от член конгресу Чіп Рой (республіканець з Техасу), сказав, що позиція Маккарті щодо допомоги Україні є більш "відповідальною". Десятки республіканців у Палаті представників, чимало яких проголосували проти пакету допомоги на 40 мільярдів доларів в травні, також погоджуються з Маккарті.

Як зазначають журналісти, в приватному порядку помічники Байдена вважають, що Маккарті все ж погоджуватиметься на допомогу Україні, принаймні деякий час, хоча він може наполягати на менших сумах. Вони також передбачають, що цьому сприятиме внутрішній тиск з боку деяких республіканців, зокрема, члена палати представників від Пенсільванії Браяна Фіцпатріка, та членів Сенату, в тому числі лідера меншості Мітча Макконнелла.

Білий дім ще не заявив публічно, що отримані від Республіканської партії сигнали змінюють будь-які його плани щодо передбачення більшої допомоги у законопроекті про державні витрати. Голосування щодо цього відбудеться після проміжних виборів і може виявитися останнім шансом Білого дому надати Україні більше допомоги.

Також адміністрація Байдена не попереджала український уряд про можливість припинення допомоги, якщо республіканці візьмуть під контроль хоча б одну палату Конгресу в січні. Водночас помічники Білого дому заявили, що Київ добре знає про таку можливість, президент Володимир Зеленський і його головні радники працювали і з демократами, і з республіканцями, щоб продовжити фінансування.

І республіканці, і демократи сходяться в бажанні отримати додатковий нагляд і підзвітність у питанні передачі зброї Україні. Також вони хочуть, щоб європейські країни посилили підтримку.

Водночас деякі демократи кажуть, що грудень може бути занадто раннім терміном для уряду Зеленського, щоб визначитися, які типи зброї та іншого обладнання йому потрібні, щоб вести боротьбу взимку.

Сенатор Кріс Мерфі (штат Коннектикут), вірний союзник Білого дому, заявив, що ситуація, яка складається, "може змусити уряд Зеленського почати приймати рішення прямо зараз, якщо вони думають, що Маккарті та республіканці Палати представників збираються відмовитися від них у січні".

"Можливо, в адміністрації не залишиться іншого вибору, як попросити більше грошей у грудні. Але це може бути не найкращий час для України", – сказав Мерфі.

Він додав, що республіканці відкрито показують, що "готуються віддати Україну Путіну".

Фінансова допомога Україні від США: що варто знати

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого США виділили вже понад 16 мільярдів доларів. 15 жовтня президент США Джо Байден оголосив про нову військову допомогу сумою 725 мільйонів доларів, яку буде передано для Збройних сил України. З урахуванням нового пакету загальна сума допомоги Україні досягне 17,5 мільярдів.

4 жовтня президент США Джозеф Байден оголосив про надання Україні ще одного пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Минулого місяця у США ухвалили закон про тимчасове державне фінансування, який включав 12 мільярдів доларів для України. Законодавці очікували, що їм не потрібно буде розглядати додаткову допомогу до початку 2023 року.

Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії, стільки, скільки це буде потрібно.

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