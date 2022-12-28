Наразі додаткових поставок обладнання не так багато.

Сполучені Штати Америки продовжать працювати з партнерами над ремонтом, заміною та захистом енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише CNN. Однак інший представник США розповів виданню, що вони зіткнулися з рядом проблем у цьому питанні.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен знову пообіцяв у вівторок "невпинно працювати з G7 та іншими партнерами над ремонтом, заміною та захистом енергетичної інфраструктури України", оскільки країна переживає сувору зиму через атаки Росії", - йдеться у повідомленні.

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Наразі США та партнери працюють з приватним сектором, щоб спробувати скоротити розрив в обладнанні, але через проблеми з ланцюжком поставок додаткових поставок не так багато.

Крім того, деякі з "дорожчих" елементів, які використовуються у Штатах, несумісні в Україні, оскільки призначені для роботи в різних частотних мережах.

США сподіваються, що надання систем ППО допоможе відбити шквал російських атак на критично важливу інфраструктуру України, щоб нове обладнання не було знищено.

У короткостроковій перспективі США намагаються знайти предмети, яким українці надали перевагу, наприклад, великі газові генератори. За словами представника США, вони будуть використовуватися не для живлення окремих будинків, а для підтримки критично важливих комунальних послуг.

Чиновник пояснив, що навіть коли електромережа буде відремонтована, вона не може бути негайно запущена на повну потужність, інакше є ризик її вибуху.

Стан української енергосистеми

Як відомо, з початку жовтня Росія здійснила дев'ять масованих ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України. Крім того, загарбники атакують її дронами.

На думку міністра енергетики Германа Галущенка, росіяни можуть спробувати обстріляти українську енергосистему під час новорічних свят.

Однак, якщо нових атак не буде, українці зможуть провести кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії.

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що окупанти планували завдати масованого ракетного удару по Україні 26 грудня, але не зробили це через вибухи на аеродромі в Енгельсі.

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