Після цього 10 російських літаків "полетіли ховатися на інші авіабази", зазначив він.

Російські окупанти планували завдати масованого ракетного удару по Україні 26 грудня, проте їм завадили вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. За його даними, в результаті вибуху був повністю знищений пункт управління польотами разом з усією черговою зміною.

"Їм хронічно не щастить. Сьогодні був запланований масований удар по території України. І хронічне порушення техніки безпеки, вилучення цінних фахівців під виглядом міобілізації, загальне зубожіння, озлоблення і безсонні ночі персоналу призводять до регулярних вибухів або подій технічного характеру на території Російської Федерації. В черговий раз не пощастило на базі в Енгельсі", - сказав він.

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Арестович зазначив, що після інциденту 10 літаків "полетіли ховатися на інші авіабази".

"Далеко, від гріха подалі. Не виключено, що саме тому не відбувся удар", - додав радник ОП.

Вибухи в Енгельсі: що відомо

Як відомо, в ніч на 26 грудня в Енгельсі прогримів вибух. Повідомлялося, що в районі військового аеродрому звучала сирена.

У Росії заявили про збиття українського безпілотника. За даними російського Міноборони, загинули троє військовослужбовців РФ.

У Повітряних силах ЗСУ назвали вибухи слідством злочинних дій окупантів на території України і закликали дочекатися супутникових знімків аеродрому.

Російська пропагандистка Скабеева вже вибухнула погрозами у бік України.

Нагадаємо, що 5 грудня на російському аеродромі Енгельс у Саратовській області також прогриміли вибухи. Цього дня Росія здійснила восьму масовану ракетну атаку по об'єктах критичної інфраструктури України.

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