Процес відновлення інфраструктури триває, зазначив прем'єр.

Аварійні відключення світла в Україні не застосовуватимуться під час новорічних свят, якщо росіяни не стануть обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру.

Триває процес відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено споживання, про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє прес-служба голови уряду.

Також він наголосив, що сьогодні після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій.

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"Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему, тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав він.

Прем'єр додав, що зараз діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів.

"На першому місці - критична інфраструктура, на другому - військово-промисловий комплекс, на третьому - важливі виробництва, на четвертому - житловий фонд. Стежимо за тим, аби вимкнення були справедливими, і їх навантаження розподілялося рівномірно на всіх споживачів", - заявив він.

Крім цього, для більш швидкого відновлення енергосистеми уряд сьогодні ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.

"На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України", - сказав він.

Ситуація в енергосистемі України сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, росіяни здійснили вже дев’ять масованих ракетних атак та декілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України. В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація у центральному регіоні та столиці.

Найчастіше окупанти намагаються влучити у високовольтні трансформаторні підстанції, щоб відрізати об'єкти генерації електроенергії від споживачів. При цьому, трансформатори є унікальним обладнанням, яке виготовляється поштучно протягом 6-8 місяців.

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