Він каже, що йому доручили значно збільшити поставки зброї.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден хоче збільшити допомогу Україні та просунутися в переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом до того, як залишить Білий дім.

Про це в інтерв'ю ABC News заявив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, нова команда матиме власну політику та власний підхід до цього питання, тому адміністрація Байдена має переконатися, що Україна перебуватиме "у найкращій можливій позиції":

"Ми зробимо все, що в наших силах протягом цих 50 днів, щоб надати Україні всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів. Президент доручив мені проконтролювати значне збільшення військового обладнання, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли він піде з посади".

Допомога США Україні

У середині листопада в американському Міноборони повдіомляли, що мають на допомогу українському війську ще понад дев'ять мільярдів доларів. Їх хочуть використати до кінця каденції Джо Байдена.

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Згодом вони повідомили, що передають Україні сімдесятий транш військової допомоги зі своїх запасів. Мова йде про техніку та зброю вартістю близько 275 мільйонів доларів.

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