Це вже 70-й пакет військової допомоги, який Україна отримала від США за час президентства Джо Байдена.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Відповідне оголошення зробило Міністерство оборони США.

Зазначається, що це вже сімдесятий транш зброї та військового обладнання, яке адміністрація Джо Байдена надає Україні із запасів Пентагону. Оціночна вартість цієї поставки становить 275 мільйонів доларів.

Сьогоднішній пакет зокрема включає:

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боєприпаси для HIMARS (без уточнення - звичайні, чи ракети ATACMS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;

безпілотні літальні системи;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

підривне обладнання та боєприпаси;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійде велика кількість різного озброєння, включно із САУ, бронемашинами та дронами, повідомили в уряді ФРН.

Також ми розповідали, що президент США Джо Байден дозволив постачання протипіхотних мін Україні, що має допомогти ЗСУ стримувати наступ окупаційної армії. Американські ЗМІ називають це рішення досить спірним, оскільки понад 160 країн підписали конвенцію про заборону використання такої зброї через її небезпечність для цивільного населення у тривалій перспективі.

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