Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки має ще 9,3 мільярдів доларів на допомогу Україні. Всю цю суму обіцяють використати.
Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає в X кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш. Так, за програмою Presidential Drawdown Authority залишилося понад 7 мільярдів доларів (4,3 затверджених Конгресом у квітні та 2,8, що стали доступними після перерахунків). Ще близько 2,2 мільярдів доступні за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України).
Також Райдер повідомив, що з квітня до середини жовтня Штати поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів, 67% засобів протиповітряної оборони та 60% інших вогневих спроможностей.
Допомога від США
Нагадаємо, на початку місяця Пентагон повіломив, що передає українському війську новий пакет допомоги на суму в 425 мільйонів доларів. У нього увійшли перехоплювачі протиповітряної оборони, боєприпаси, техніка та зброя.
Наразі подальша військова підтримка Україні перебуває під сумнівом, оскільки невідомо, який курс обере новообраний президент Дональд Трамп. Його син опублікував в мережі "мем", натякнувши, що Київ залишиться без підтрики вже за місяць