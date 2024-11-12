У міністерстві запевняють, що встигнуть використати ці кошти.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки має ще 9,3 мільярдів доларів на допомогу Україні. Всю цю суму обіцяють використати.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає в X кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш. Так, за програмою Presidential Drawdown Authority залишилося понад 7 мільярдів доларів (4,3 затверджених Конгресом у квітні та 2,8, що стали доступними після перерахунків). Ще близько 2,2 мільярдів доступні за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України).

Також Райдер повідомив, що з квітня до середини жовтня Штати поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів, 67% засобів протиповітряної оборони та 60% інших вогневих спроможностей.

Відео дня

Допомога від США

Нагадаємо, на початку місяця Пентагон повіломив, що передає українському війську новий пакет допомоги на суму в 425 мільйонів доларів. У нього увійшли перехоплювачі протиповітряної оборони, боєприпаси, техніка та зброя.

Наразі подальша військова підтримка Україні перебуває під сумнівом, оскільки невідомо, який курс обере новообраний президент Дональд Трамп. Його син опублікував в мережі "мем", натякнувши, що Київ залишиться без підтрики вже за місяць

Вас також можуть зацікавити новини: