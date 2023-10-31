Він назвав запропонований пакет допомоги партизанським.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер назвав "вкрай неадекватною" пропозицію республіканців виділити 14,3 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю і оплатити це за рахунок скорочення бюджету податкової служби, при цьому виключивши Україну.

"Я глибоко стурбований тим, що вчора республіканці з Палати представників випустили партизанський і вкрай неадекватний пакет, в якому немає ні допомоги Україні, ні гуманітарної допомоги Газі, ні фінансування Індо-Тихоокеанського регіону", - цитує його The Hill.

За його словами, законопроект винагородить "податкових шахраїв", ускладнивши процес прийняття допомоги Ізраїлю. "Образливо, що ультраправі намагаються використати кризу в Ізраїлі, щоб спробувати винагородити надбагатих", - додав Шумер.

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Також він заявив, що реальною метою цього пакету є не допомога Ізраїлю, а податкові пільги для надбагатих, а сам проект покликаний розділити Конгрес за партійною ознакою. "При цьому не враховується допомога Україні", - підкреслив він.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Нагадаємо, що адміністрація Джо Байдена хоче розділити між Україною, Ізраїлем та іншими державами 106 мільярдів доларів допомоги. 61 мільярд, як передбачається, може отримати Україна для захисту від РФ.

Однак новий спікер Палати Представників Конгресу Майк Джонсон запропонував виділити Ізраїлю окремий пакет допомоги на суму 14,5 мільярдів доларів.

При цьому лідер республіканської меншини в Сенаті Мітч МакКоннелл, заявив, що допомога обом країнам повинна увійти в загальний пакет фінансування.

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