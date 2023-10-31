Спікер Палати представників наполягає на окремому пакеті допомоги для Ізраїлю, який не передбачає допомоги Україні.

Лідер республіканської меншості в Сенаті, верхній палаті парламенту США, Мітч МакКоннелл, виступає за включення допомоги Україні до нового пакету фінансування, попри те, що Палата представників наполягає на окремому пакеті для Ізраїлю.

"Це момент для швидких і рішучих дій, спрямованих на те, щоб запобігти подальшим жертвам і створити реальні наслідки на тиранів, які тероризували народ України та Ізраїлю. І прямо зараз у Сенату є шанс надати додаткову допомогу, яка допоможе нам зробити саме це. Вороги за кордоном уважно спостерігатимуть і чекатимуть, поки Америка почне хитатися. Тільки наша конкретна та надійна підтримка може стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку", – сказав Макконнелл.

Макконнелл виступив проти членів власної партії, які виступали проти подальшої допомоги Україні.

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"Думайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не лише тест для України. Це тест для Сполучених Штатів і для вільного світу. І шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну. … Дехто каже, що наша підтримка України відбувається за рахунок більш важливих пріоритетів. Але, як я кажу щоразу, коли у мене є шанс, це хибний вибір. Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що імперський апетит Путіна фактично пошириться на НАТО, підвищуючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас", – зазначив він.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Раніше цього місяця адміністрація президента США Джо Байдена запросила у Конгресу 106 мільярдів доларів на надання допомоги Україні, Ізраїлю та іншим іноземним державам. З них понад 60 мільярдів доларів мали піти саме для України.

Пізніше республіканець з Луїзіани Майк Джонсон, якого напередодні було обрано спікером Палати представників Конгресу США, заявляв, що буде запропоновано окремий пакет для Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів (це трохи більше, ніж просила адміністрація Байдена). Цей пакет буде відокремлений від допомоги Україні.

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