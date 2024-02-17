США можуть поставляти Україні артилерійські снаряди, ракети для HIMARS, спроможності ППО та інше військове обладнання завдяки вже існуючим контрактам за програмою USAI.

Незважаючи на відсутність рішення Конгресу про додаткове фінансування для України, виробництво та поставки певної військової техніки та боєприпасів в Україну продовжуються - завдяки вже існуючим контрактам за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), фінансування на які виділили ще раніше. Як пише "Голос Америки" з посиланням на заяву Пентагону, це включає артилерійські снаряди, ракети для HIMARS, спроможності ППО та інше військове обладнання.

Зазначається, що, на відміну від програми президентських повноважень (PDA), яка дозволяє Сполученим Штатам швидко постачати зброю в Україну безпосередньо з власних складів, USAI передбачає замовлення обладнання у виробників. Цю програму використовували для підтримки ЗСУ в довгостроковій перспективі. Втім, наразі усе фінансування для неї вичерпали, і коштів на нові закупівлі в Пентагону не залишилося, допоки їх не затвердить Конгрес.

Як пояснив речник Міноборони США Джеф Юргенсен, кожен контракт USAI має певний період виконання, терміни виробництва та доставки.

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"У багатьох випадках — наприклад, з 155-мм боєприпасами, системами ППО NASAMs, Джавелінами, Стінгерами, GMLRS (ракети для HIMARS — ред.), низкою БПЛА та засобами протидії БПЛА — виробництво та постачання цього в Україну, а також поповнення запасів США продовжується згідно з умовами цих контрактів", - сказав він.

Водночас із безпекових міркувань у Пентагоні не надали точнішої інформації про кількість обладнання або конкретні терміни їх доставки в Україну.

Однією з найбільш нагальних потреб ЗСУ за останні місяці стали артилерійські снаряди.

Наразі США виробляють приблизно 28 тисяч 155-мм снарядів на місяць, а до кінця 2024 року планують збільшити виробництво до 70-80 тис. на місяць, повідомив Голосу Америки речник Пентагону Джефф Юргенсен. За його словами, фінансування USAI також сприяє виробництву таких снарядів.

Водночас Юргенсен зазначив, що без ухвалення додаткового фінансуванняМіністерство оборони США не матиме можливості надавати допомогу Україні та іншим союзникам і партнерам США.

"Наприклад, без додаткового фінансування ми не можемо досягти своєї мети щодо виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Це також обмежує здатність Міноборони США виконувати заплановані багаторічні закупівельні контракти, включаючи ракети для Cтінгерів, Джавелінів і ракет PAC-3 для систем Patriot", – сказав Джефф Юргенсен.

Допомога від США Україні

У вівторок, 13 лютого, Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Водночас Палата представників США після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого. Важливий документ конгресмени так і не ухвалили.

Як заявив голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол, Палата представників США зможе проголосувати за пакет допомоги Україні тільки в середині березня.

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