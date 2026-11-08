Сенатор Блюменталь хоче домогтися відновлення військової допомоги США для України

Також Блюменталь закликав Трампа знайти нових переговірників.

США повинні якомога швидше відновити військову допомогу Україні та посилити санкції проти Росії. Про це заявив американський сенатор-демократ Річард Блюменталь у соцмережі X.

"Користуючись сильним проукраїнським вітерцем, що дме нам у спину після виборів, ми маємо негайно приступити до введення санкцій, від яких відмовився Трамп, зупинити його ганебну угоду щодо дизельного палива, надати військову допомогу, зокрема засоби протиповітряної оборони, а також вжити інших заходів, необхідних для демонстрації підтримки, щоб змусити Путіна сісти за стіл серйозних мирних переговорів", – написав він.

Також Блюменталь повідомив, що має намір внести до Конгресу США спеціальний законопроєкт, який дозволить відновити військову допомогу Україні. Він наголосив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно переконати в тому, що Вашингтон підтримує Київ.

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Крім того, Блюменталь зазначив, що президенту США Дональду Трампу потрібні нові переговірники. Він нагадав, що раніше спецпредставник американського лідера Стів Віткофф назвав Путіна "гуманістом".

"Трампу потрібні нові переговірники – а не підлабузники, які називають цього жорстокого вбивцю "гуманістом". Конгрес повинен негайно взяти на себе лідерство", – написав сенатор.

Також Блюменталь закликав Конгрес запровадити заходи контролю над Starlink і Starshield.

"Ні наша національна оборона, ні наші союзники не повинні залежати від непередбачуваних примх самозакоханого трильйонера", – додав сенатор.

Частина затвердженої допомоги Україні від США не була надана

Нагадаємо, що, згідно зі звітом генеральних інспекторів США, представленим Конгресу, у серпні Україні залишалося виділити близько 14,3 млрд доларів американської допомоги. Однак ця допомога так і не була надана.

Обладнання та послуги, надані в рамках програми USAI, станом на серпень 2026 року становили 57,3 % від 33,51 млрд доларів, виділених з 2022 року. Це відповідає приблизно 19,2 млрд доларів поставленого обладнання та послуг, внаслідок чого на цю дату залишалося близько 14,3 млрд доларів без відповідних поставок.

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