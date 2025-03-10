Трамп шантажує Зеленського поставками зброї, домагаючись проведення виборів в Україні.

США не планують відновлювати постачання допомоги Україні, поки президент Володимир Зеленський не піде у відставку.

"Дональд Трамп шантажує Зеленського поставками зброї, домагаючись його відходу з поста президента і проведення виборів в Україні", - пише BILD.

Як наголошується в статті, раніше видання Politico писало, що американські чиновники вже зустрічалися з політичними супротивниками Зеленського - Юлією Тимошенко і Петром Порошенком, щоб обговорити з ними можливі вибори.

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Водночас політолог Томас Єгер в інтерв'ю BILD припустив, що Трамп хоче звести рахунки із Зеленським за відмову надати компромат на Хантера Байдена у 2020 році. Путіна також не влаштовує кандидатура Зеленського, який кидає йому виклик уже понад три роки війни.

"Я вважаю, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав на зустрічі зі своїм американським колегою Марко Рубіо три тижні тому: "Із Зеленським нічого зробити не можна", - зазначає Єгер.

Водночас Єгер попереджає, що можливі нові вибори в Україні буде складно організувати, "і це буде ідеальною можливістю для Путіна маніпулювати їхнім результатом".

Допомога США Україні

NBC News писало, що підписаної угоди щодо корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною. Він хоче від президента України Володимира Зеленського готовності піти на поступки, зокрема територіальні. Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив деякі кроки до виборів в Україні.

Також ЗМІ повідомляли, що Україна на переговорах у Саудівській Аравії спробує переконати США відновити розвідувальну і військову підтримку. і з цією метою має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією.

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