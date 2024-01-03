Питання безпеки кордону назвали "важелем тиску номер один".

Член Палати представників Кет Кеммак (штат Флорида) заявила, що для республіканців пріоритет безпеки американських кордонів над іноземною допомогою не підлягає обговоренню.

"Це повинен бути пакет заходів щодо забезпечення безпеки кордонів, перш ніж ми будемо дивитися за кордон, тому що якщо ми не забезпечимо безпеку цього кордону, ми опинимося перед лицем найгіршої гуманітарної кризи, кризи в галузі громадської охорони здоров'я та національної безпеки в сучасній історії", - сказала вона в інтерв'ю NewsNation.

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Кеммак підкреслила, що питання безпеки кордону буде важелем тиску номер один в Палаті представників. "Відсутність пакету заходів по кордонах означає відсутність пакету заходів по всьому іншому", - зазначила вона.

Україна очікує на допомогу від США

Нагадаємо, що в грудні республіканці пішли на святкові канікули, не схваливши запит президента Джо Байдена на додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю.

Як відомо, вони вимагають провести суттєві реформи прикордонної політики в обмін на надання додаткового фінансування Україні.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер повідомляв, що Конгрес повернеться до роботи 8 січня.

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