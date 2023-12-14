Обидві палати американського Конгресу повернуться до роботи 9 січня 2024 року.

У Сполучених Штатах Америки законодавці-республіканці пішли на святкові канікули, так і не погодивши запит президента Байдена на додаткове фінансування, де йдеться в тому числі про допомогу Україні.

"Сьогодні Путін сказав, що його агресія в Україні продовжиться, і мир буде тільки "коли наші цілі будуть досягнуті". Ми всі знаємо, що це означає. Я сподіваюся, що республіканці, які місяцями тримали критичну допомогу Україні в заручниках, чітко почули його меседж. Замість цього вони йдуть на канікули, поки українці йдуть в бій", – повідомив під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що український народ переживе "більше обстрілів, більше повітряних атак, більше холодних темних ночей". Кірбі наголосив, що тільки за останні 24-48 годин росіянами були завдані удари по критичній інфраструктурі.

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"Вони потребують нашої допомоги. І вона потрібна їм прямо зараз, а не після егг-нога (коктейль, популярний в США в період різдвяних свят, – ред.). Якщо цього недостатньо, щоб змінити свою думку, подумайте про власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, впливає не тільки на Україну. Це не чужа війна, Путін кидає виклик світовому порядку, який ми допомогли побудувати", – підкреслив Кірбі.

Зазначимо, що Палата представників завершила свої голосування в середу, 13 грудня. Очікується, що її члени в четвер, 14 грудня, вже повернуться в свої округи.

Останній день роботи Сенату також припадає на 14 грудня. Обидві палати Конгресу США повернуться до роботи 9 січня 2024 року.

Оновлено: Сенат США працюватиме наступного тижня, відклавши святкові канікули, оскільки переговори про допомогу Україні та безпеку кордонів тривають. Про це повідомляє CGTN America із посиланням на лідера демократів Чака Шумера.

Узгодження допомоги Україні від США

Як відомо, ще 20 жовтня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування. Документ передбачає кошти в розмірі 106 млрд доларів, переважну частину яких відправлять на підтримку України, Ізраїлю і Тайваню. Тільки для підтримки Києва там передбачено 61 млрд доларів.

У Сенаті вже голосували за розгляд цього законопроекту, проте не змогли набрати 60 голосів для його просування. Примітно, що проти проголосували всі представники Республіканської партії. Пізніше один із сенаторів-республіканців пояснив це тим, що партія хотіла показати серйозність своїх намірів у питанні безпеки американського кордону.

Своєю чергою Байден неодноразово звертався до політиків з проханням не відкладати розгляд документа. Він зазначав, що допомогти Україні зараз – в національних інтересах США, оскільки на Україні Путін не зупиниться. Тоді, за словами американського президента, солдатам США доведеться воювати з російськими військами.

12 грудня, коли в США з візитом перебував президент України Володимир Зеленський, Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги. Він знову підкреслив, що Конгрес повинен проголосувати за додаткове фінансування для України до відходу на канікули, "перш ніж вони дадуть Путіну величезний Різдвяний подарунок". Однак американські законодавці так і не погодили цю допомогу.

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