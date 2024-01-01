За словами Ходжеса, Республіканська партія стала вразливою до російської дезінформації та використовує тези російської пропаганди.

Колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що питання фінансування допомоги Україні від США може вирішитися до лютого 2024 року.

"Це насправді американські політичні ігри. В нас дійсно є проблеми на кордоні США. У нас немає правильної політики щодо емігрантів. Не знайдено правильного балансу між залученням людей, які нам потрібні та захистом суверенітету та зупиненням напливу кримінальних банд та наркотиків. Це серйозна проблема в політиці США. І тому республіканці бачать в цьому можливість для тиску. Я бачу, наскільки президент Байден та демократи хочуть надати допомогу Україні. Так само як Тайваню та Ізраїлю. А республіканці роблять пріоритетом над міжнародною політикою місцеві, домашні політичні здобутки", - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, Республіканська партія 40-го президента США Рональда Рейгана, який завжди жорстко діяв щодо Радянського Союзу та Росії, зараз стала вразливою до російської дезінформації та використовує тези російської пропаганди.

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"Президент Байден має тиснути на республіканців, аби зробити цю справу. Президент має пояснити народові, чому це важливо для США. Немає вибору: чи зміцнювати кордони, чи допомагати Україні. Обидва питання дуже важливі для нас. Я гадаю це питання вирішиться до лютого. Бо республіканці не хочуть, щоб їх звинуватили у втраті України", - сказав Ходжес.

Заяви Бена Ходжеса

24 грудня Бен Ходжес заявив, що невдача літнього контрнаступу ЗСУ є провиною західних союзників Києва, а не українського командування чи політичного керівництва.

Пізніше Бен Ходжес відзначив, що у РФ немає проривного потенціалу, щоб захопити Україну, і вона зробить все можливе, щоб утримати те, що змогла захопити, використовуючи час для зміцнення оборони. При цьому РФ сподівається, що Захід втратить бажання підтримувати Україну.

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