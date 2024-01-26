Пропозиція, яка обговорюється в Конгресі, суттєво змінить імміграційну політику США.

У Конгресі Сполучених Штатів Америки погодили текст угоди щодо безпеки південного кордону з Мексикою. Угоди досягли попри зусилля екс-президента США Дональда Трампа та його союзників щодо зриву переговорів.

Від ухвалення цього документу залежить поновлення допомоги України, адже запит на додаткове фінансування не ухвалюють саме через прикордонну політику. Як пише The Guardian, текст документа мають оприлюднити найближчими днями.

"Пропозиція, яка обговорюється в Конгресі, суттєво змінить імміграційну політику з метою стримування міграції на тлі рекордного потоку людей, які прибувають до південного кордону США. Це включало б значні поступки з боку демократів в обмін на підтримку республіканців у питанні щодо надання військової допомоги Ізраїлю та Україні", – наголошує видання.

Журналісти зазначають, що неспроможність укласти угоду матиме глобальні наслідки. У Пентагоні попередили, що українські солдати на передовій важкої війни з Росією ризикують залишитися без боєприпасів.

Своєю чергою лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що "майбутнє війни в Україні" і "безпека нашої західної демократії" залежать від досягнення Конгресом згоди.

Допомога Україні від США: ключові моменти

20 жовтня 2023 року президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення додаткового фінансування. Там передбачені гроші для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Зокрема, біля 61 млрд доларів – тільки для України.

Незважаючи на нагальність питання та численні нагадування про необхідність схвалити запит з боку американської влади, запит законодавці не схвалили досі. Питання блокують через проблеми з безпекою кордону з Мексикою.

У другій половині січня 2024 року після засідання у форматі "Рамштайн" начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк наголосив, що немає сценарію припинення допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Водночас лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл під час виступу у Конгресі наголосив, що допомога Україні відповідає національним інтересам США. Він наголосив, що Штати прямо зацікавлені в тому, щоб не дозволити авторитарним режимам перекроювати карту світу з використанням сили.

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