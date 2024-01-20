У Білому домі заявляють, що Україна найближчими тижнями вичерпає деякі можливості протиповітряної оборони та артилерії.

У Білому домі заявили, що у випадку, якщо Конгрес не виділить Україні додаткову допомогу, Росія може виграти війну за лічені тижні – у найкращому разі місяці.

Про це, за даними телеканалу NBC News, заявили радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван та директор розвідки Авріл Хейнс на зустрічі з лідерами Конгресу, яка відбулася в середу.

Вони зазначили, що Україна вичерпає певні можливості протиповітряної оборони та артилерії "в найближчі тижні". Також Салліван підкреслив, що становище України протягом року стане ще важчим, і назвав конкретні діапазони дат, коли Україна вичерпає різні можливості в короткостроковій перспективі.

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За даними джерел телеканалу, чиновники Білого дому "дедалі більше стривожені перспективою того, що Байден не зможе виконати свою обіцянку бути поруч із Києвом стільки, скільки потрібно".

Також представники Білого дому заявили конгресменам, що відсутність допомоги Україні "може спонукати інші країни, які покладаються на США, включаючи Японію та Південну Корею, переосмислити свої альянси".

"Двопартійна група лідерів Конгресу на зустрічі погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки, але визнала, що існують розбіжності щодо того, як діяти законодавчо", - йдеться у статті.

Допомога Україні від США

Білий дім ще у жовтні 2023 року запросив у Конгресу надання додаткової допомоги українській державі та Ізраїлю, але документ до цього часу так і не ухвалили.

Днями президент США Джо Байден зустрівся з керівництвом Конгресу, щоб обговорити з ними стратегічні наслідки для самої Америки від ненадання допомоги Україні. Він жорстко розкритикував незговірливість парламенту з українського питання і заявив, що вони "ставлять під загрозу національну безпеку США, НАТО і решти вільного світу".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що крайній термін схвалення допомоги від США, аби затримка не вплинула на ситуацію на полі бою, – це кінець січня.

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