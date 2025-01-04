Допомога продовжуватиме надходити в Україну після закінчення повноважень нинішньої адміністрації.

У Міністерстві оборони США розповіли, чи зможуть доставити всю зброю з нових пакетів допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів, про які було оголошено кілька днів тому.

На запитання про те, чи буде вся нова допомога повністю доставлена в Україну до дати закінчення повноважень нинішньої адміністрації 20 січня, прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що "можливості та обладнання... надходять з наших полиць у міру їхньої доступності".

"[Тому] досить імовірно, що ви побачите, що допомога продовжуватиме надходити в Україну після цієї адміністрації; це цілком нормально", - сказала Сінгх.

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Вона також розповіла, що міністр оборони Ллойд Дж. Остін планує вирушити на авіабазу Рамштайн у Німеччині 7 січня для участі у 25-му засіданні Контактної групи з оборони України. За її словами, запланована участь Остіна в майбутній зустрічі покликана "підтвердити нашу незмінну прихильність до України".

"Держсекретар Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить спроможність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому", - сказала Сінгх, водночас додавши, що детальнішу інформацію про офіційні плани буде надано найближчими днями.

Допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня американський лідер Джо Байден оголосив про надання українській армії пакета підтримки на суму близько 2,5 мільярда доларів. Він зазначив, що Пентагон доставляє в Україну сотні тисяч артснарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки.

При цьому 3 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що вже найближчим часом США оголосять про надання Україні нових пакетів військової допомоги.

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