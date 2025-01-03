Також цього місяця має відбутися засідання "Рамштайн".

Вже найближчим часом Сполучені Штати Америки оголосять про надання Україні нових пакетів військової допомоги.

Про це під час брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ. Також він анонсував зустріч Контактної групи з питань допомоги Україні, яка відбудеться до 20 січня, ще за каденції Джо Байдена:

"Я думаю, ближчими днями ви також можете очікувати додаткові оголошення про виділення допомоги Україні у сфері безпеки".

Допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня американський лідер Джо Байден оголосив про надання українському війську пакета підтримки на суму близько 2,5 мільярда доларів.

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Він зазначив, що Пентагон доставляє в Україну сотні тисяч артснарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.

У міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки заявили про надання Україні 3,4 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. Це остання виплата в рамках закону про додаткові асигнування.

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