Країни Європейського союзу готуються виділити 700 мільярдів євро на закупівлю озброєнь для України.

Євросоюз готує багатомільярдний пакет допомоги на закупівлю військової техніки для України. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок дала уявлення про його масштаби, повідомивши, що ця сума може становити близько 700 мільярдів євро.

"Ми запустимо великий пакет, якого ніколи раніше не було в такому масштабі", - сказав Бербок у кулуарах мюнхенської зустрічі, повідомляє Berliner Zeitung.

Новий пакет на мільярди євро може бути профінансований за рахунок спільного боргу країн-членів ЄС, механізму, випробуваного під час пандемії коронавірусу.

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"Подібно до євро або коронної кризи, зараз існує фінансовий пакет для забезпечення безпеки в Європі. Це відбудеться в найближчому майбутньому", - пояснила дипломат.

Вона зазначила, що мир в Україні прийде тільки через силу:

"Для цього необхідні жорсткі та довгострокові гарантії безпеки для України, сильний блок НАТО і прогрес у переговорах про вступ України до Європейського союзу. Як європейці, як німці, ми твердо стоїмо на боці України - надаючи військову, гуманітарну та фінансову підтримку. З моменту повного російського вторгнення ми, європейці, підтримали Україну загалом більш ніж на 134 мільярди євро, а одна тільки Німеччина - майже на 44 мільярди євро".

Допомога для України - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в України мало шансів вижити в умовах війни проти РФ без підтримки США.

"Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів - мало шансів вижити без підтримки США", - зазначив він.

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