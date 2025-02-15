В України мало шансів вижити в умовах війни проти РФ без підтримки США.
Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. "Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів - мало шансів вижити без підтримки США", - сказав Зеленський в інтерв'ю NBC News.
Зеленський додав, що Путін хотів сісти за стіл переговорів, однак не для того, щоб закінчити війну, а щоб укласти угоду про припинення вогню. Це дозволило б російському диктатору Путіну зняти деякі глобальні санкції та дозволити його військовим перегрупуватися.
"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, навчитися, зняти деякі санкції через припинення вогню", - сказав Зеленський.
Трамп і війна в Україні
Трамп сказав, що не вважає доцільним вступ України до НАТО і що малоймовірно, що Україна поверне собі всі окуповані РФ землі.
Водночас він заявив, що рішуче налаштований закінчити війну РФ проти України, і анонсував, що незабаром розпочнуться переговори з цього питання між США і РФ. Це викликало бурю обурення. І українці, і європейці заявили, що проводити переговори без них не є можливим.