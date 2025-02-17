Зокрема, має бути започаткований фонд фінансування армії України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує на створення фонду на тлі готовності США продавати Європі зброю для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у режимі відеовключення з Абу-Дабі.

"Ви ж чуєте, Сполучені Штати Америки кажуть, що вони не проти, якщо Європа буде купувати зброю для України. Так де я не правий? - Це значить, що повинен бути відповідний фонд. Фонд фінансування цієї зброї", - наголосив Зеленський.

Президент України наголосив, що має бути фонд фінансування армії України.

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"І для всіх краще, якщо армія України є складовою армії Європи. Бо ви будуте фінансувати не тільки Україну, а й будете фінансувати, таким чином, усю безпеку Європи. Мені здається, це логічно і важливо", - сказав Зеленський.

Американська зброя для України

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати для України американську зброю. Вважається, що відтак, це стане можливістю для Києва отримувати допомогу, якщо Білий дім заблокує допомогу.

Раніше адміністрація Трампа сказала західним союзникам, що хоче, щоб вони купували американську зброю та військову техніку, щоб зберегти альянс НАТО. Крім того, ця зброя може призначатися для України.

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