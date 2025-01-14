Зокрема Шольца звинуватили у тому, що він гальмує постачання військової допомоги для України.

У Німеччині обговорюють новий пакет допомоги у розмірі трьох мільярдів євро, який може отримати Україна. Зокрема "Зелена" партія Німеччини звинувачує канцлера Олафа Шольца у його блокуванні. Проте Вільна демократична партія Німеччини готова підтримати фінансовий пакет, якщо не буде порушено боргове гальмо, пише tagesschau.

"Ми вже давали сигнал про нашу згоду на додаткову допомогу Україні в листопаді", - зазначив лідер партії Крістіан Лінднер.

Також він звинуватив федерального канцлера Німеччини в тому, що він блокує допомогу для України.

Відео дня

"Весь процес викриває маневр Олафа Шольца в листопаді: він хотів вибити з мене 15 мільярдів євро нового боргу в обхід боргового гальма, щоб віддати три мільярди євро з них Україні. Це була одна з причин, чому світлофор не спрацював. Той факт, що зараз він блокує допомогу, показує, що пріоритети канцлера не пов'язані з Україною", - зауважив Лінднер в інтерв'ю Mediengruppe Bayern.

Що цьому передувало

Минулого тижня видання Der Spiegel повідомило, що в уряді Німеччині тривають дискусії щодо майбутніх постачань зброї для України. За інформацією журналістів, міністр закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус хотіли виділити додатковий бюджет у розмірі близько трьох мільярдів євро для термінових постачань зброї в Україну до виборів у Бундестаг, які відбудуться 23 лютого.

Проте у канцелярії Шольца блокують ці плани, проте сам канцлер відкинув звинувачення у блокуванні.

"Я пропонував у певний момент продовжити цю допомогу. Але якщо ви це зробите, ви також повинні сказати, звідки беруться гроші", - сказав він.

Зокрема Шольц відкидає економію коштів для допомоги України в інших галузях Німеччини:

"Я проти того, щоб ми брали це з пенсій, я проти того, щоб ми робили це через скорочення місцевих органів влади, я проти того, щоб ми інвестували менше грошей у залізницю і дороги", - пояснив політик.

За його словами, підтримка України має фінансуватися окремо.

Україна і Німеччина - останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли танки, ракети, дрони, різного виду боєприпаси, гранатомети та інша зброя.

Також повідомлялось, що Німеччина може передати Україні новітні бронемашини RCT30 Boxer, які вміщують до шести повністю екіпірованих піхотинців. Крім того, ця машина отримала дистанційно керований модуль RCT30.

Вас також можуть зацікавити новини: