Україна отримає ще більше зброї для того, аби продовжувати боротьбу з окупантами на фронті.

Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги. До переліку озброєння увійшли танки, ракети, дрони, різного виду боєприпаси, гранатомети та інша зброя. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Зокрема цього разу Україна отримає від Німеччини:

15 танків Leopard 1 A5;

1 ЗРК IRIS-T SLM та 1 IRIS-T SLS;

2 пускові установки Patriot;

2 радари TRML-4D;

2 зенітки Gepard;

30 протимінних захищених від засідок транспортних засобів (MRAP);

4 ракети до IRIS-T SLM;

12 машин кінетичного захисту (Diehl Defence);

65 тисяч пострілів до зенітних бронебійних установок GEPARD;

52 тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

30 розвідувальних безпілотників VECTOR з запчастинами;

24 розвідувальні безпілотники RQ-35 HEIDRUN;

14 розвідувальних безпілотників HORNET XR;

5 мобільних, дистанційно керованих та захищених пристроїв для розмінування;

7 десантних машин Caracal;

5 систем самозахисту AMPS для гелікоптерів;

5 водолазних моторолерів;

1 прикордонний патрульний автомобіль.

"З міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання додаткової інформації, зокрема, щодо умов та термінів поставок, до моменту передачі", - додали на сайті німецького уряду.

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З повним переліком техніки, яку Україна отримає від Німеччини, можна ознайомитися за посиланням.

Німеччина і Україна - останні новини

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна передала нашій державі ще одну систему IRIS-T. Водночас тоді він не розповів, про який саме комплекс IRIS-T йдеться - SLS або SLM.

Також стало відомо, що Німеччина закриває центр із ремонту техніки для ЗСУ в Словаччині. Зокрема такий центр планують до 31 грудня перенести до самої Німеччини.

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