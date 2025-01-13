За його словами, ніякої блокади немає.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував повідомлення у ЗМІ щодо блокування нової військової допомоги Україні.

Як передає NTV, в інтерв'ю Tagesspiegel міністр запевняв, що канцлер Олаф Шольц не блокує пакет підтримки української армії на суму 3 мільярди євро. Він каже, що чекає на рішення цього питання вже після того, як будуть розв'язані всі політичні питання:

"Немає ніякої блокади. Ми підготували новий пакет допомоги для України в Міністерстві оборони. Тепер це має бути вирішено політично - як тільки всі питання будуть з'ясовані, я очікую відповідного рішення".

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, днями видання Der Spiegel повідомило, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та глава Міноборони Борис Пісторіус хочуть встигнути до виборів виділити на військову підтримку України близько 3 мільярдів євро.

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За даними журналістів, у Шольца не підтримують цю ідею з декількох причин. Одна з них - небажання ставити майбутній німецький уряд перед фактом.

Бербок закликає збільшувати допомогу Україні, оскільки від її безпеки залежить безпека інших європейських країн.

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