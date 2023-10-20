У нього увійшли установки GEPARD та дрони.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляється на сайті уряду країни.

Він включає як поставки із запасів Збройних сил Німеччини та промисловості, так і спільні з партнерами, які фінансувалися з фондів Федерального уряду для розбудови безпекового потенціалу. Так, Україна отримає:

три самохідних зенітних установки GEPARD;

3,872 постріли 155-мм димових/освітлювальних боєприпасів;

мостоукладальний танк BEAVER;

20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

20 розвідувальних дронів VECTOR;

13 прикордонних автівок;

три сідельних тягачі 8x8 HX81 та три напівпричепи.

Допомога від Німеччини: що відомо

Нагадаємо, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив, що вони вже готують зимовий пакет допомоги для України. За його словами, основою поставок будуть засоби протиповітряної оборони.

Відео дня

У серпні цього року Міністерство фінансів Німеччини повідомляло, що вони надали Україні 1,55 млрд доларів фінансової допомоги від початку повномасштабної війни.

Відомо, що Україна тривалий час закликає Німеччину передати далекобійні ракети Taurus на фронт. Попри те, що Сполучені Штати Америки, Франція та Велика Британія вже передали Збройним силам України цей тип озброєння, Берлін не поспішає ухвалити таке рішення.

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