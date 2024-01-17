Запит Байдена на більш ніж $110 млрд допомоги Україні, Ізраїлю і кордон був затриманий через суперечку з республіканцями.

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу на зустріч у Білому домі, щоб обговорити свій запит на фінансування України, Ізраїлю та кордону.

Президент і його помічники попередили, що відмова схвалити фінансування може принести перемогу президенту РФ Володимиру Путіну, чиї війська вторглися в Україну два роки тому, пише The New York Times.

На питання журналістів про те, чи є запрошення Байдена сигналом про те, що Білий дім може запропонувати республіканцям щось нове, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр відповіла, що переговори "тривають". "Ми вважаємо, що все йде добре, і хочемо побачити двопартійну угоду...",- зазначила вона.

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У зв'язку з цим видання нагадало, що на вихідних Байден заявив, що готовий піти на поступки в питанні кордону.

Зустріч в Білому домі стане першою особистою бесідою між Байденом і лідерами Конгресу за останні кілька місяців. А помічники президента із законодавства та нацбезпеки вели переговори зі своїми колегами на Капітолійському пагорбі ще до різдвяних канікул.

Білий дім перебуває під зростаючим тиском з боку лідерів обох партій, які вимагають вирішення міграційної кризи в США.

Допомога США Україні

Наприкінці 2023 року США надали новий пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн.

При цьому Білий дім ще в 2023 році запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, проте запит так і не був схвалений. Перед новорічними святами республіканці пішли на канікули без остаточного голосування. Каменем спотикання стало питання безпеки американського кордону.

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