Він зазначив, що 9% безпекової допомоги Україні інвестується у США.

Ухвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки додаткової допомоги Україні є життєво важливим для неї. Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

В інтерв'ю CNN він відповів на питання, що означатиме для України та Ізраїлю ситуція, якщо рішення не буде ухвалене до кінця 2023 року. "Я думаю, що єдині люди, які будуть щасливі, якщо цей додатковий бюджетний запит не буде проголосований і затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані, Пекіні", - сказав він.

Блінкен зазначив, що за останній рік українці досягли значного прогресу у відсічі російській агресії, однак запеклі бої на півдні та сході продовжуються, а фінансування - закінчується.

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"До речі, 9% безпекової допомоги, яку ми надали Україні, фактично інвестується тут, у Сполучених Штатах, у наші компанії, у наших виробників. Так само ми мали надзвичайний розподіл тягаря з нашими союзниками і партнерами. Ми надали дуже значну допомогу, близько 70 мільярдів доларів за останні два роки. Наші європейські друзі і партнери за межами Європи: понад 110 мільярдів доларів для України. Тож ми маємо розподіл тягаря, який нам потрібен", - додав він.

Голосування за допомогу Україні

У адміністрації Байдена неодноразово заявляли, що гроші на підтримку України закінчуються, тому Конгрес має схвалити запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування.

Республіканці заявили, що додаткове фінансування для України може бути схвалене лише після серйозних змін в системі безпеки американських кордонів.

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