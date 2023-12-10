За словами Кріса Мерфі, адміністрація Байдена посилить зусилля щодо допомоги Україні та ухвалення угоди про безпеку кордону.

Білий дім активізує свою взаємодію з законодавцями США. У Вашингтоні намагаються укласти двопартійну угоду, яка передбачала б військову допомогу Україні та Ізраїлю, одночасно посилюючи охорону кордону США. Про це заявив сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі, повідомляє Reuters.

Як відомо, республіканці наполягали на тому, що додаткове фінансування для України має бути поєднане з серйозними змінами у питаннях безпеки кордонів США, але двопартійна група сенаторів, яка прагне досягти компромісу, не має значного прогресу менш ніж за тиждень до виходу Конгресу США на різдвяні канікули.

За словами Мерфі, відповідні вимоги республіканців є необґрунтованими, і вони "грають в ігри з безпекою світу", пов'язуючи військову допомогу із заходами безпеки кордонів США.

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"Білий дім збирається бути більш активним цього тижня", – заявив сенатор.

Допомога США Україні - останні новини

Днями міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен заявила, що США будуть відповідальні за поразку України, якщо Конгрес не схвалить останній запит адміністрації президента Джо Байдена на багатомільярдне фінансування для країни. Вона зазначила, що фінансування – зокрема, для загальнодержавної бюджетної підтримки України – є передумовою для того, щоб до Києва надходила підтримка Міжнародного валютного фонду.

Також УНІАН повідомляв, що Білий дім терміново звернувся до Конгресу про допомогу Україні. Директор Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янг направила Конгресу терміновий лист, у якому зазначила, що ресурси для військової підтримки України у США повністю закінчаться до кінця календарного року.

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