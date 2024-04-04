Член Палати представників вважає, що цього не станеться.

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що Росія може завдати ядерного удару по Штатам, якщо вони нададуть Україні "забагато" військової допомоги.

Про це заявив член Палати представників Майкл Маккол в інтерв'ю Puck. "Джейк надто обережний. Він дуже боязкий. І він купився на ідею, що якщо ми дамо їм занадто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю. Більшість розвідданих, які я бачив, свідчать про те, що вони цього не зроблять. Тому що це змінило б правила гри для всіх", - сказав політик.

Політик вважає, що обережним у цьому питанні є й президент Джо Байден - він називає їх "свого роду однодумцями". "Але я просто думаю, що він (Салліван - УНІАН) був надто боязким, надто обережним, надто обережним. І все занадто провокативно. Але найбожевільніше те, що все, про що він хвилювався, вже узгоджено, ми це вносимо. Просто цього замало, запізно", - додав він.

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Він каже, що на початку повномасштабної війни державний секретар США Ентоні Блінкен виступав за те, щоб передати Україні "МІГи". "Це не він. На мою думку, це Джейк Салліван і Білий дім. Це дуже несмілива реакція. Мені подобається доктрина Коліна Пауелла. Ти або в справі, або ні. Не зупиняйся на півдорозі. Знаєте, ми даємо Путіну саме те, що він хоче. Це патова ситуація. Війна на виснаження. І у нього є більше тіл, щоб кинути їх", - додав Маккол.

Також Маккол каже, що електорат республіканців не розуміє, що 80% американських коштів, які виділяють на військову допомогу Україні, залишаються в Штатах.

"У нас є карта, яку ми показуємо людям. Це карта всіх штатів, куди йдуть гроші, робочі місця. На початку я сказав: "Чому б нам просто не зробити це рахунком для озброєння Міністерства оборони?". Але Джейк Салліван подумав, що це було б занадто хитромудро. Отже, це [гроші для] України, але насправді більша частина з них піде на інвестиції та модернізацію наших запасів. Ми скидаємо старе в Україні", - пояснив він.

Ядерні погрози Росії:

Як відомо, від початку повномасштабної війни представники російської влади натякають, а іноді й напряму погрожують ядерними ударами по Україні чи країнам Заходу.

Москва попереджала про "червоні лінїі" в разі атак по об'єктах в окупованому Криму, а також намагалася застерегти партнерів України від передачі низки озброєнь.

Останнього разу Путін погрожував світу ядерною війною одразу після слів президента Франції Еммануеля Макрона про те що, він не виключає відправки військ в Україну.

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