Про жоден "план Б" мова не йде, бо вдасться реалізувати саме "план А" - домогтися двопартійного голосування у Палаті представників за пакет допомоги для України.

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван впевнений, що Конгрес США схвалить додаткову допомогу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Салліван сказав на спільному брифінгу з керівником Офіса президента України Андрієм Єрмаком у Києві.

"Ми віримо у вас. Ми віримо, що ви переможете. Ми віримо, що ви побудуєте яскравіше майбутнє для українського народу, міцнішу демократію, стійку і захищену країну, яка зможе відбити майбутню агресію і ми будемо вашим партнером на кожному етапі шляху", - наголосив Салліван.

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Також радник президента США закликав і саму Україна повірити в Сполучені Штати.

"Ми були на вашій стороні з часу початку цієї війни. Ми надали величезну підтримку. Ми продовжимо робити це кожного дня, і щодня ми знаємо як саме", - сказав Салліван.

За його словами, президент США Джо Байден постійно докладає зусиль, аби запит на додаткову допомогу для України обсягом 60 млрд доларів, схвалений у Сенаті, також був затверджений у Палаті представників.

"Але, з нашої точки зору, ми впевнені: нам вдасться добитися цього схвалення. Ми доставимо цю допомогу в Україну", - наголосив Салліван.

У той же час, він запевняє, що адміністрація Байдена не лише очікує на це, а й змогла минулого тижня оголосити про новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів. Доставка цієї нової критичної допомоги в Україну пришвидшується.

"Ми збираємося робити усе можливе в наших силах, щоб продовжувати підтримувати вас і ваші зусилля, коли ви рухаєтеся далі", - сказав Салліван.

Крім того, як сказав радник президента США, Сполучені Штати продовжать працювати з рештою світу, з коаліцією понад 50 країн, які виступають твердо на підтримку України. "Разом ми працюватимемо до перемоги України", - сказав Салліван.

Радник президента США впевнений, що вдасться реалізувати саме "план А" - добитися двопартійного голосування у Палаті Представників за пакет допомоги для України. Тож, на його думку, не треба говорити про "план Б" - якщо допомога для України теоретично не буде затверджена Конгресом.

Також він визнає, що вже занадто багато часу пройшло для схвалення нової допомоги для України, але не збирається робити прогнозів, коли саме допомога буде схвалена. Водночас, докладаються зусилля, аби це відбулося якомога скоріше.

Американська допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, від жовтня минулого року США ніяк не можуть схвалити новий пакет військової допомоги Україні та іншим союзником, якиий став заручником внутрішньополітичної кризи в США.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки не дозволять Києву програти Росії.

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