Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не вважає угоду щодо корисних копалин з Україною проваленою.

Політик заявив, що розповість про це більш детально під час своєї промови, яку заплановано на завтрашній вечір. За його словами, Україна має "найкращі рідкоземи, які лише можна дістати", тому ця угода є дуже важливою для американського бізнесу:

"Я думаю, що це чудова угода для нас, тому що дурний Байден дав 300 мільярдів доларів, а точніше 350 мільярдів. І знаєте, що сталося? Ми нічого не отримали. Ми просто віддали їх. Ми могли б перебудувати весь наш військово-морський флот США на 350 мільярдів. Подумайте про це. А зараз ми повертаємо все це і навіть більше".

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