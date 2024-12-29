Мова йде про передачу нової військової підтримки.

Україна чекає, що завтра Сполучені Штати Америки оголосять про надання великої військової допомоги її Збройним силам.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив український президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що відповідне рішення має підтримати стабілізаційну роботу Сил оборони на російсько-українському фронті:

"Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України".

Також президент розповів про розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, чия країна головуватиме у G7 наступного року. Вони обговорили надання Україні зброї, додаткових систем протиповітряної оборони, а також інвестиції в її оборонно-промисловикй комплекс, економічну взаємодію між країнами і санкції проти Росії.

Відео дня

Новий пакет допомоги від США

Про плани Білого дому оголосити про передачу допомоги стало відомо днями, це підтвердив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Сполучених Штатів.

За даними AP, вартість пакету допомоги оцінюється у 1,25 мільярда доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: