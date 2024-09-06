Орієнтовна вартість цього пакету - 250 мільйонів доларів.

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткової допомоги, яка має задовольнити її критичні потреби у сфері безпеки та оборони.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства оборони США, це 65-й транш обладнання з серпня 2021 року. Пакет, орієнтовна вартість якого становить 250 мільйонів доларів, містить ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем та артилерії, а також бронетехніку та протитанкову зброю.

Так, йдеться про ракети RIM-7 та забезпечення ППО; ракети Stinger; боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм. Також це ракети TOW; протитанкові системи Javelin і AT-4; бойові машини піхоти Bradley; бронетранспортери M113; протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP).

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Крім того, в переліку боєприпаси до стрілецької зброї та гранати; патрульні катери; морське навчальне обладнання; підривне обладнання та боєприпаси; запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Допомога від США

Як повідомляв УНІАН, надання нового пакету підтримки раніше анонсував очільник Пентагону Ллойд Остін. Він обіцяв, що допомога надійде в Україну у відповідністю зі "швидкістю війни".

Наприкінці серпня ЗМІ повідомляли, що Вашингтон готує новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість оцінювали в суму близько 125 мільйонів доларів.

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