Валдіс Домбровскіс пояснив, чому Єврокомісія досі не ввела заборону на імпорт російських продуктів харчування.

Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що наразі ЄК проводить оцінку щодо блокування імпорту сільськогосподарської продукції Росії.

Він нагадав, що відповідні рішення на рівні урядів держав вже прийняли Польща та Латвія. "Зараз ми проводимо оцінку і матимемо можливість рухатися вперед досить швидко", - сказав УНІАН щодо цього питання Домбровскіс.

Також він пояснив, чому санкції на "їжу" з Росії не ввели ще у 2022 році, на початку повномасштабної війни. За словами Домбровскіса, на заваді стали перебої у постачанні продовольства в ЄС.

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"Ціни на продукти харчування швидко зростали, що створювало ризики для продовольчої безпеки - особливо, в країнах, що розвиваються. Тому таке рішення було прийняте", - уточнив він.

Водночас зараз, у 2024 році, ситуація у світі інша. Ще минулого року країни-члени ЄС почали вживати перших кроків щодо врегулювання питання з імпортом продовольства РФ, повідомив чиновник. "Фактично, минулого року ми спостерігали значне збільшення імпорту російської сільськогосподарської продукції, країни-члени ЄС почали реагувати на ситуацію", - пояснив він.

Зараз Європейська комісія шукає найкращий спосіб, у який можна було б обмежити присутність продовольчих товарів з РФ на ринках Європи, резюмував Домбровскіс.

Як розблокувати кордон з Польщею

В ексклюзивному інтерв'ю УНІАН Домбровскіс також прокоментував, як Україні розблокувати кордон з Польщею та припинити сварки за зерно. На його думку, проблему можна назвати штучною. Адже наразі ще одна країна "Шляхів солідарності" ЄС, Румунія, вже запровадила ефективну модель введення дозволів на експорт.

Тобто питання імпорту українського зерна та стабілізації ринків ЄС - не є якоюсь нерозв'язною задачею. Необхідні рішення на політичному рівні має ухвалити уряду Польщі: без бажання чиновників - нічого не буде, пояснив Домбровскіс.

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