Він навів приклад Румунію, з якою вийшло домовитися без бійки за зерно.

В України є перспективи домовитися з Польщею про розблокування кордону без бійки за зерно та "стрибків" в імпорті, але все залежить від політичної волі чиновників.

Потрібно, щоб польський уряд проявив бажання щось роботи. На прикладі Румунії очевидно, що запровадити ефективну модель введення дозволів на експорт - не якась нерозв'язна задача, акцентував в інтерв'ю УНІАН виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"Що ж, я вважаю, що якби до цієї ситуації підходили раціонально, вона б уже була вирішена. Це не якась нерозв’язна задача. Ми це бачимо на прикладі Румунії, яка, за участі Єврокомісії, запровадила модель введення дозволів на експорт. І ми бачимо, що вона працює", - сказав він.

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Чиновник пояснив, що транзитні дороги Румунії також є одними з головних у контексті "Шляхів солідарності" ЄС, до яких належить і Польща. Однак, завдяки ефективному застосуванню згаданої моделі, країна змогла уникнути "стрибків" імпорту на румунських ринках. Тобто українське зерно там не створює дестабілізуючого ефекту, підкреслив він.

"Отже, способи вирішення цієї проблеми є. Але необхідно, аби уряд країни проявляв бажання її вирішити", - акцентував Домбровскіс.

Високий єврочиновник наголосив:

"Польща вже заборонила імпорт українського зерна, тож проти чого там протестують фермери?"

Наразі ЄК намагається вести із ними стратегічний діалог, вжили деяких короткострокових заходів. Робота за цим напрямком триває, уточнив він..

У середу може відкритися один зі шляхів на кордоні

Нагадаємо, 9 лютого фермери Польщі поновили блокування польсько-українського кордону, заважаючи імпорту сільськогосподарської продукції з України та зупиняючи рух не тільки "аграрних" вантажівок.

Водночас сьогодні у ДПСУ уточнили, що вже в середу (13 березня) поляки можуть тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець". Також речник відомства Демченко уточнив, які черги спостерігаються на кордоні сьогодні.

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