Євродепутати продовжили ще на рік тимчасове призупинення мит для товарів з України.

ЄС продовжив тимчасове призупинення імпортних мит і квот на українську аграрну продукцію, проте залишив за собою право відновити мита, якщо експорт птиці, яєць і цукру перевищить обсяги двох попередніх років. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Зазначається, що сьогодні євродепутати схвалили пропозицію про продовження тимчасового призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року, для підтримки України в умовах триваючої загарбницької війни Росії проти країни.

При цьому законодавство уповноважує Комісію вживати швидких заходів у разі значних збоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт.

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"Також передбачено "екстрене гальмування" для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць і цукру, тобто якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 і 2023 років, мита будуть знову введені", - йдеться у повідомленні.

Реакції на рішення

"Немає виправдання такому відвертому ігноруванню стурбованості фермерської спільноти", - заявили після голосування шість організацій фермерів і виробників продуктів харчування, закликаючи до внесення поправок на пленарне засідання.

"Буде неприйнятно, що немає жодних остаточних поправок до пропозиції", - заявили фермерські організації Copa та Cogeca, переробники м’яса птиці та трейдери в ЄС, виробники цукру, виробники кукурудзи, буряківники та профспілка оптових продавців яєць птиці та дичини.

Однак міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка сказав Euractiv в іншому тоні.

"Я справді задоволений не тільки результатом голосування, але й тим, як він був досягнутий", - сказав він, додавши, що найбільше в країні побоюються, що дебати стануть небезпечно політизованими, ігноруючи реальну політику та виклики поєднання інтересів усіх зацікавлених сторін.

Український експорт – останні новини

Проблеми з експортом з України через польську блокаду кордонів продовжуються. Так, нещодавно депутати польської партії "Право і справедливість" оголосили, що подадуть до Сейму проект резолюції, який передбачає, серед іншого, повне ембарго на сільськогосподарську та харчову продукцію з України та Росії.

Торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з Євросоюзом, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею. При цьому Київ закликав блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще потрапляє через Білорусь і країни Балтії.

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