Мирних жителів Сектору Гази закликали покинути помешкання та шукати укриття.

Кабінет безпеки уряду Ізраїлю схвалив кроки зі "знищення військового та урядового потенціалу" палестинського ісламістського руху ХАМАС і палестинського радикального угруповання "Ісламський джихад" у відповідь на атаки на Ізраїль.

Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на канцелярію уряду, відповідь Ізраїлю призведе ісламістські угруповання "здатність та бажання погрожувати і завдавати шкоди громадянам Ізраїлю на багато років вперед". Також кабінет безпеки Ізраїлю вирішив припинити постачання електроенергії, палива та товарів у Сектор Гази.

"Ми вступаємо в довгу і важку війну . Війну було нав'язано нам убивчою атакою ХАМАСу. Перша фаза завершується в ці роки знищенням більшої частини сили, які проникли на нашу територію. У цей же час ми почали наступ, і він триватиме без застережень і без перепочинку - доти, поки мета не буде досягнута. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо", - заявив прем'єр Беньямін Нетаньяху вночі 8 жовтня.

Перед цим ізраїльський прем'єр закликав мирних жителів залишити Сектор Гази, аби убезпечитися, адже ЦАХАЛ завдаватиме ударів по анклаву.

"Усі місця, де базується ХАМАС у цьому місці зла, місце все, де ховається ХАМАС і звідки він діє, - ми перетворюємо на руїни", - попередив Нетаньяху.

Офіційний представник ізраїльської армії Авіхай Адраї звернувся до місцевих арабською мовою. Він заявив, що мирним слід "негайно покинути своє місце проживання", адже ЦАХАЛ веде операцію проти ХАМАСу.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора в першій половині дня стало відомо, що бойовики ХАМАС здійснили вторгнення на територію Ізраїлю. У Ізраїлі є жертви і поранені серед мирного населення, також бойовики викрали десятки людей.

Раптовий напад терористів ХАМАС на Ізраїль може стати одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року. Провал ще більше вражає тим, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, в тому числі ХАМАС, через інформаторів, а також технології спостереження.

Ізраїльські військові заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Схоже, "Хезболла" приєдналася до операції ХАМАС.

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