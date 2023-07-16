Відповідні дані озвучив речник відомства Андрій Демченко.

Державна прикордонна служба України підтвердила, що на території Білорусі зафіксовано присутність найманців ЧВК "Вагнер".

Як вказав речник відомства Андрій Демченко в ефірі телемарафону, йдеться про кілька сотень найманців з приватних військових компаній, які не становлять реальної загрози для України. Розвідка відомства вважає, що їх планують задіяти для дестабілізації ситуації на українському кордоні.

"Зараз наша розвідка відстежує, що на територію Білорусі заведені окремі групи найманців, проте говорити про якесь масове або масштабне заведення представників приватних військових компанії, неможна. Мова йде про кілька сотень, які надалі розміщуються в тих місцях, де були підготовлені для цього місця розташування. Але ми продовжуємо далі стежити, щоб розуміти, де саме на території Білорусі їх розмістять і як їх будуть використовуватися. Наявна кількість не становить загрози для України", - вказав Демченко.

За його словами, поява "вагнерівців" на території Білорусі не стала несподіванкою - цьому передувала відповідна риторика так званої влади Білорусі, а також інформація про створення таборів для розміщення ПВК "Вагнер".

Напередодні у Білорусі зафіксували присутність ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, після невдалого бунту засновника організації Євгена Пригожина та його спроби захопити Москву, лідер Білорусі Олександр Лукашенко погодився на передислокацію "зрадницького" формування РФ на територію Республіки.

15 липня в ДПСУ підтвердили наявність найманців ЧВК "Вагнер" у Білорусі. Також моніторингова група Білорусі "Гаюн" зафіксувала колону техніки "вагнерівців" на території країни. Повідомлялося, що угрупування найманців рухалося в сторону села Ціль. Маршрут колони пролягав через Рогачів у бік Бобруйська, а далі на Осиповичі.

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