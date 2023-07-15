Прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

Українські прикордонники підтверджують інформацію про стягування до Білорусі сил ПВК "Вагнер", про що раніше сьогодні вже звітували спостерігачі з "Беларускі Гаюн".

"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", - цитує прес-служба ДПСУ речника Андрія Демченка.

Прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

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ПВК Вагнер у Білорусі - що відомо

Сьогодні, 15 липня, команда спостерігачів з "Беларускі Гаюн" зафіксувала приїзд до Білорусі великої колони зі щонайменше 60 різного типу авто із найманцями Пригожина.

Напередодні у Міноборони Білорусі стверджували, що прибулі бойовики "обмінюватимуться досвідом" з білоруськими військовослужбовцями.

Раніше переміщення російських головорізів також підтверджували у НАТО, але тоді йшлося про "невелику кількість".

Після невдалої спроби заколоту, коли ПВК знищили до десятка літаків ВКС РФ разом з екіпажами, подальша доля формування бойовиків Пригожина, як і їхнього ватажка, залишається незрозумілою.

У Кремлі вже пропонували терористам підписувати контракти з Міноборони. Таким чином, на думку експертів, Москва намагатиметься "осідлати" бунтівні сили, але повністю від них не відмовлятиметься.

В Україні допускають, що РФ спробує залучити "вагнерівців" для провокацій на білорусько-українському кордоні. А ось полковник СБУ Роман Костенко вважає загрозу спроби вторгнення ПВК з боку Білорусі цілком реальною - якщо тільки Путіну захочеться знищити найманців фізично.

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