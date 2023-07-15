Зазначається, що авто найманців можливо рухалися в село Ціль.

Велика колона приватної військової кампанії "Вагнер" прибула до Білорусі. Всього зафіксовано мінімум 60 різних авто в супроводі машин білоруської ДАІ.

"Сьогодні вранці, 15 липня, помічена велика колона легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР/ЛНР. Сукупність факторів вказує, що це колона ПВК "Вагнер", яка вночі в'їхала в Білорусь з РФ в районі Кричева", - йдеться у повідомленні спостережної групи "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що колона проїхала через Рогачів у бік Бобруйська, а далі на Осиповичі. Спостерігачі вважають, що найманці рухалися в наметовий табір в селі Ціль.

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Крім того, зазначено, що в колоні помічено мінімум 60 автомобілів, в тому числі пікапи, фури, "буханки" та мінімум три автобуси для перевезення людей. Російських найманців супроводжували авто ДАІ Білорусі.

Російські найманці "Вагнера" в Білорусі - останні новини

Після бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Кремлі пообіцяли, що найманці зможуть перебазуватися в Білорусь або підписати контракти з російським Міноборони. Зазначалося, що "вагнерівці" можуть "обмінятися досвідом" з армією Білорусі, нібито їх мали розподілити по різних полігонах.

Вже на початку липня 2023 року з'явилися кадри з польового табору на 8 тисяч осіб під Осиповичами. Нібито саме тут планували розмістити російських найманців.

Водночас у ДПСУ повідомили, що Москва забрала з Білорусі майже всіх своїх военнних, які проходили підготовку.

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