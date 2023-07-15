Президент Литви розповів про один з епізодів саміту НАТО, що відбувся цього тижня.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі цього тижня президент України Володимир Зеленський розлютив деяких учасників своїми гнівними твітами на адресу Альянсу. Про це розповів президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю LRT.

"Драма була дуже великою, і в якийсь момент у мене дійсно були підстави побоюватися, що текст [підсумкового рішення саміту] раптом може сильно погіршитися або що будуть прибрані [з нього] вкрай важливі для нас і для України речі", - розповів Науседа.

Він зазначив, що прекрасно розуміє емоції Зеленського, який очолює державу під час повномасштабної агресії з боку РФ. З іншого боку литовський президент вважає, що жорсткі заяви українського лідера могли бути спробою підштовхнути партнерів до більш рішучих заходів.

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"Це ще й важіль торгу, тому що на той момент рішення ще не були ухвалені. Але тоді я просто прекрасно усвідомлював, що ми вже досягли максимуму і будь-яка спроба піти далі згубить сам Вільнюський саміт. Я кажу це дуже відповідально. Це могло статися", - розповів Науседа.

Литовський президент відмовився назвати країни, лідери яких образилися на жорсткі твіти Зеленського.

"Настрій був такий, ну ось дивіться, ми намагаємося, дуже стараємося, і ми дійсно не заслуговуємо, щоб їх (ухвалені Заходом рішення – УНІАН) називали, напевно, абсурдними або щось в цьому роді. Це був дуже швидкоплинний момент", – зазначив він.

Гнівний твіт Зеленського під час саміту НАТО

На саміті, що відбувся у Вільнюсі, країни НАТО погодилися прибрати вимогу про виконання Плану дій для членства (ПДЧ) на шляху України до НАТО. Однак замість цього озвучили вельми розпливчасте формулювання про те, що надішлють запрошення приєднатися до НАТО, "коли союзники погодяться і умови будуть виконані".

Ще до того, коли ці слова були озвучені офіційно, але були сказані в кулуарах саміту, Зеленський опублікував емоційний твіт:

"Безпрецедентно і абсурдно - коли немає ніяких часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли замість цього додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України... це схоже на те, що немає готовності ні запросити Україну в НАТО, ні зробити її членом Альянсу", – заявив він.

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