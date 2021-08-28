Відносно 15 підозрюваних склали адміністративні протоколи.

У центрі Москви сталася масова бійка трудових мігрантів, які приїхали на заробітки з країн Середньої Азії.

Про це повідомляє РБК.

Інцидент стався ввечері 27 серпня біля станції метро "Бауманська", проте до прибуття поліції ініціатори бійки втікли. Точна кількість учасників невідома, проте в Міністерстві внутрішніх справ РФ повідомили про затримання 49 підозрюваних.

Відносно 15 з них склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 20.1 КУпАП про дрібне хуліганство. Їм загрожує депортація з країни.

Допускається, що масовому побоїщу передував конфлікт між групою людей - громадян Таджикистану, Киргизстану та Узбекистану.

Нагадаємо, пару місяців тому у Москві сталася масова бійка між двома великими групами чоловіків, озброєними вогнепальною зброєю та екіпірованими прапорами з нацистською символікою.

Автор: Станислав Кожемякин