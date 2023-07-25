У Білому домі кажуть, що не підтримують атаки по російській території.

Сполучені Штати Америки не підтримують атаки по території Росії.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на питання журналіста про атаку двох безпілотних літальних апаратів по російській столиці 24 липня, пише Sky News.

"В цілому ми не підтримуємо напади на територію Росії", - сказала вона на прес-брифінгу.

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Дрони в Москві: що відомо

Вчора вранці росіяни заявили, що Москву атакують безпілотні літальні апарати. Проліт одного з них зняли на відео, також у мережі з'явилися фото з центру міста.

Повідомлялося, що один дрон впав недалеко від будівлі Міністерства оборони Російської Федерації, ще один - навпроти військового університету імені князя Олександра Невського.

У мерії Москви сказали, що столицю атакували близько 4:00, пошкодження отримали "дві нежитлові будівлі". У Міноборони оголосили, що БПЛА запустила Україна, їх придушили засобами радіоелектронної боротьби. В Україні не робили офіційних заяв про цю атаку.

Представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що це був "акт міжнародного тероризму". Росіяни кажуть, що залишають за собою право "вжити жорстких заходів у відповідь".

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