Росіяни пишуть, що чули вибухи в різних районах міста.

Вранці 24 липня російську столицю атакували невідомі безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. За даними "112", жителі багатьох районів Москви повідомили про вибухи. На Комсомольському проспекті, в центрі міста, знайшли осколки безпілотника, пишуть пропагандисти.

За даними "Mash", фрагменти дрона знайшли біля будівлі, яка знаходиться недалеко від Міністерства оборони Російської Федерації. У приміщенні вибиті шибки, на місце приїхали екстрені служби. Повідомляється, що постраждалих немає.

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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що близько 4:00 було зафіксовано "удари безпілотників по двох нежитлових будівлях". Серйозних руйнувань та постраждалих немає.

Атака БПЛА на Москву

Як повідомляв УНІАН, 3 травня російська влада заявила, що БПЛА атакували Кремль. У Путіна назвали атаку "спланованою терористичною акцією" та "замахом на президента".

30 травня стало відомо про нову атаку дронів на Москву. Росіяни заявили, що збили безпілотники в Підмосков'ї і біля селища Рубльово. За їх словами, вдалося ліквідувати вісім з восьми БПЛА, проте російські Telegram-канали повідомляли про більшу кількість дронів.

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