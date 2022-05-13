Гарібашвілі наголосив, що уряд робитиме все для уникнення військового конфлікту з Росією.

У Грузії не будуть влаштовувати для Росії "другий фронт".

Таку позицію висловив прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, пише Rustavi 2.

Глава уряду наголосив, що війна з РФ у 2008 принесла країні "тисячу бід", а наслідки тих подій були руйнівними. Він пообіцяв своїм громадянам, що війни з Росією не буде, а влада робитиме все для дотримання миру.

"Ніякого "другого фронту" та війни в Грузії не буде, навпаки, буде розвиток, будівництво та мир. Ми не допустимо безвідповідальних закликів до розв'язання війни з боку наших внутрішніх ворогів", – заявив Гарібашвілі.

Тих, хто закликає до повернення окупованих Росією територій Грузії, Гарібашвілі назвав "внутрішніми ворогами".

Позиція Грузії щодо війни Росії проти України

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Грузія не підтримала запровадження санкції проти Москви.

Разом з тим народ Грузії підтримує Україну. Чимало грузинських добровольців зараз у лавах ЗСУ воюють за Україну.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі займає проукраїнську позицію, і заявляла про готовність запровадити санкції проти Росії.

У квітні делегація грузинського парламенту на чолі з Шалвою Папуашвілі відвідали Україну та побували в Бучі та Ірпені, де російські окупанти вчиняли жорстокі воєнні злочини.

Нагадаємо, під час війни у 2008 році Росія окупувала близько 20% території Грузії та проголосила створення двох псевдореспублік – Абхазії та Південної Осетії.

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